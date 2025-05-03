В Нижнем Новгороде ученицы конной школы жестоко избили лошадь на видео

По данным телеграм-канала Baza, девочки, обучающиеся в конной школе, жестоко издевались над лошадью и сняли процесс на камеру. Видео утекло в Сеть.

Тревогу забили зоозащитники, когда увидели в интернете видео с избиением лошади. На кадрах три девочки-подростка, которые пытались учить лошадь трюкам и пытались сесть на нее, хотя в тесном помещении этого делать нельзя. Мучительницы также силой усаживали лошадь на пол, били руками и ногами, стегали хлыстом.

Канал отметил, что девочки «на опыте»: они ученицы местной СШОР по современному пятиборью и конному спорту в Нижнем Новгороде.

Видео дошло и до руководства спортивной школы: там обратились в полицию. Также в учреждение приезжал с проверкой местный министр спорта Дмитрий Кабайло. Он и его коллеги установили, что на лошади по кличке Иоланта есть травмы, такие как ссадины на груди и голове. Животному помогли и обследовали. Здоровью и жизни лошади ничего не угрожает.

У подростков могут начаться серьезные проблемы. Пока их лишь отстранили от занятий, но за дело принялась нижегородская прокуратура. Правоохранители начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отец юной фигуристки избил судью из-за оценок.