Наследница Алексея Баталова Мария отказалась от опеки, опасаясь преследований мошенников

Дочь знаменитого актера Алексея Баталова, Мария, приняла решение отказаться от оформления опеки над собой. Как сообщила ее адвокат в эфире программы «Пусть говорят», женщина опасается за свое будущее.

Причиной стали тревоги, связанные с возможным выходом на свободу Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной. Ранее эта пара была осуждена за хищение имущества семьи Баталовых, и дочь артиста боится, что после освобождения они снова попытаются выйти с ней на контакт.

Юрист передала официальное заявление Марии, в котором та подчеркивает свою полную дееспособность.

«Я, Баталова Мария Алексеевна, настоящим заявляю о своем несогласии на установление в отношении меня опеки или попечительства. … Наличие у меня инвалидности и диагноза ДЦП не лишает меня дееспособности и не является основанием для установления опеки», — передала юрист Баталовой обращение женщины.

В разговоре с журналистами Мария, недавно пережившая утрату матери, поделилась воспоминаниями о родителях. Она рассказала об их удивительной связи: несмотря на частые командировки отца, они каждый день созванивались с матерью. По словам женщины, в их семье царила особая атмосфера: они дорожили уединением и тишиной, живя интересами друг друга, и часы, проведенные вместе, были для них настоящим счастьем.