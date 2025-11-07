Наследственный скандал в Волгограде: родные узнали о смерти богатого родственника, найдя его могилу

В Волгограде разворачивается судебная тяжба вокруг многомиллионного наследства, о котором родственники покойного узнали шокирующим образом. Как сообщает Ya62.ru, племянники мужчины обнаружили факт его кончины, лишь случайно наткнувшись на его надгробие во время посещения кладбища на Пасху.



При жизни их дядя был состоятельным человеком: ему принадлежала трехкомнатная квартира, несколько гаражей, земельные паи и акции нефтяной компании. Однако после его смерти выяснилось, что все это имущество по завещанию и предсмертной записке перешло к некой Наталье, не являющейся близкой родственницей.

Дополнительную интригу ситуации придает тот факт, что мужчина имел привычку подробно записывать свои переживания в личном дневнике.

Теперь законные наследники намерены оспорить завещание в судебном порядке, чтобы вернуть себе право на имущество покойного.

