Наследство без сюрпризов: как новые правила защитят россиян от долгов усопших родственников

Юрист Светлана Стрежнева в беседе с RuNews24.ru рассказала, в чем плюс нововведений в процедуре получения наследства в России.

С 24 ноября 2025 года процедура получения наследства в России станет значительно прозрачнее благодаря поправкам в Основы законодательства о нотариате. Нотариусы получат законодательную обязанность за свой счет проверять кредитную историю умершего и официально уведомлять наследников о размере долговых обязательств. В течение трех рабочих дней после открытия наследственного дела специалист будет направлять электронный запрос в Центральный каталог кредитных историй, а еще через три дня получит полную информацию о непогашенных кредитах наследодателя. Эти сведения нотариус обязан в трехдневный срок довести до сведения потенциальных наследников в письменной форме — по почте, электронной почте или при личном визите.

Как пояснила эксперт, ценность нововведения заключается в возможности принимать взвешенное решение о вступлении в наследство. По действующему законодательству (статья 1175 ГК РФ) наследники, принявшие наследство, несут солидарную ответственность по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним имущества.

При этом невозможно принять только часть наследства — например, квартиру, но отказаться от ипотеки. Теперь же граждане смогут заранее оценить соотношение активов и обязательств, прежде чем принимать окончательное решение. Для многих семей это станет защитой от неприятных сюрпризов, когда долги покойного оказывались соизмеримы со стоимостью наследуемого имущества или даже превышали ее. Новый механизм создает систему финансовой безопасности для наследников, позволяя избежать ситуаций, когда полученное наследство превращается в долговую яму.

