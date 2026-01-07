Наследство Петра Великого: как скромные салфетки превратились в предмет роскоши за 50 тысяч рублей

В России отмечен значительный рост цен на кружевные салфетки и скатерти ручной работы. Как сообщил телеграм-канал Mash, стоимость отдельных изделий может достигать 50 тысяч рублей. Об этом передает URA.RU.

Причиной подорожания называют кадровый дефицит на единственном предприятии по производству кадомского вениза, расположенном в Рязанской области. По информации Mash, на заводе осталось всего две сотрудницы, занимающиеся ручным плетением кружева. Их возраст составляет 55 и 60 лет, обе планируют уйти на пенсию, а заменить их некем, поскольку молодежь не проявляет интереса к сохранению старинного ремесла.

Изготовление одного изделия может занимать от нескольких месяцев до полутора лет, особенно для крупных и сложных работ, таких как скатерти или декоративные салфетки большого размера. Это приводит к формированию очереди на популярные позиции, а прием заказов осуществляется заблаговременно.

Технология создания кадомского вениза, согласно публикации, сохраняется без изменений с эпохи Петра I, когда российских мастериц обучали специально приглашенные венецианские монахини.

Ранее сообщалось, что суд в Москве отказал россиянке в возврате квартиры, проданной по «схеме Долиной».