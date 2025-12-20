Суды стали отказывать пенсионеркам, пытающимся вернуть квартиры по «схеме Долиной»

В российской судебной практике наметился важный тренд, пишет телеграм-канал Baza. После того, как 16 декабря Верховный суд РФ вынес решение по громкому делу народной артистки Ларисы Долиной в пользу покупательницы Полины Лурье, нижестоящие суды начали отказывать в аналогичных исках.

Так, недавно суд в Москве отклонил требование 72-летней пенсионерки вернуть квартиру, которую она продала в начале 2024 года.

Сделка, ставшая предметом спора, была оформлена в феврале. Мужчина приобрел у женщины квартиру за 10 млн руб. Оплата прошла через банковскую ячейку — стандартный и считающийся безопасным способ расчетов.

В марте продавщица освободила помещение, а новый владелец сделал в нем ремонт и выставил жилье на продажу.

Однако позже покупатель получил извещение о судебном иске. Пенсионерка требовала признать сделку недействительной, утверждая, что стала жертвой мошенников, и предоставила суду справку от психолога.

Назначенная по ходу дела судебно-психиатрическая экспертиза заключила, что в день подписания документов женщина не могла в полной мере понимать значение своих действий и руководить ими.

Покупатель, в свою очередь, настаивал на проведении дополнительной экспертизы в другом городе, чтобы исключить возможную предвзятость. Женщина прошла это обследование у специалистов, к которым, как утверждается, она сама обратилась.

В итоге суд, изучив все материалы, включая проведенную ревизию квартиры и доводы сторон, отклонил иск пенсионерки.

