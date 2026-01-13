«Насмешка вместо политики». Трамп спародировал кашель Байдена на выступлении в Детройте

В ходе своей речи Трамп изобразил манеру Байдена покашливать перед публичными выступлениями.

«Вы когда-нибудь замечали, что Джо всегда кашлял перед выступлением?» — риторически спросил аудиторию Трамп.

Сразу после этого он на несколько секунд изобразил, как, по его мнению, это делает его оппонент, и затем продолжил свою речь, вызвав оживленную реакцию зала. Этот жест стал частью настойчивой нарратива команды Трампа, фокусирующейся на возрасте и физическом состоянии Байдена.

Сейчас Джо Байдену 83 года, и летом 2024 года он принял решение не участвовать в новой президентской гонке, что многие аналитики связали, в том числе, с общественными дискуссиями о его здоровье. Политик известен своими частыми оговорками во время выступлений, эпизодами забывчивости и несколькими случаями падений на публике.

Ранее сообщалось о том, что Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота.