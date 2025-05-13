В Таиланде россиянка впала в кому после падения с кровати

Туристка из России упала с кровати, а после ей потребовалась медицинская помощь. По данным канала Mash, пострадавшая впала в кому.

Инцидент произошел на Пхукете. Россиянке через два дня предстояло возвращаться домой, но в номере отеля она случайно упала с кровати. Это привело к травмам, а после — к коме.

В больнице врачи установили, что у туристки поражение мозга из-за удара головой и проблемы с когнитивными функциями.

По данным канала, после продолжительной комы туристку стабилизировали, она очнулась и достаточно восстановилась. Ее планируют выписать, но пока это тяжело: женщина не может заплатить за лечение и купить билеты домой.

Ранее сообщалось, что россиянка с детьми застряла за границей без обратных билетов.