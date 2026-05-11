Настоящая иномарка по цене велосипеда: раскрыты все комплектации доступного Kia KX1

В России стартовали продажи компактного кроссовера Kia KX1, который является самым доступным представителем корейской марки в КНР. Модель с проверенным двигателем и богатым оснащением обещает стать одним из самых интересных предложений в сегменте бюджетных иномарок, поставляемых по схеме параллельного импорта, пишет издание «Автоновости дня».

Техническое родство и габариты

Новинка представляет собой адаптированную версию глобальной модели Stonic. При длине в 4100 мм Kia KX1 сопоставим по размерам с популярным в России Rio X-Line, однако кроссоверный кузов обеспечивает автомобилю более внушительный облик и высокую посадку. Под капотом установлен надежный и хорошо знакомый российским автомобилистам 1,4-литровый атмосферный двигатель MPI мощностью 100 лошадиных сил. Этот силовой агрегат заслужил репутацию «миллионника» благодаря опыту эксплуатации в таксопарках на моделях Rio и Solaris. Мотор неприхотлив к топливу и может работать на бензине марки АИ-92.

Трансмиссия и ходовые качества

Для Kia KX1 предусмотрено два типа автоматизированных трансмиссий: вариатор или классический шестиступенчатый «автомат». Выбор проверенных коробок передач в сочетании с атмосферным мотором делает автомобиль привлекательным для тех, кто ценит долговечность и простоту обслуживания. Привод у кроссовера исключительно передний, что типично для городских субкомпактов данного класса. Подвеска и дорожный просвет адаптированы для повседневной эксплуатации в городских условиях и на легком бездорожье.

Оснащение и рыночные перспективы

Несмотря на статус бюджетной модели, кроссовер предлагает современный уровень комфорта. В список опций включены мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, климат-контроль, салон из экокожи и люк в крыше. Также автомобиль оснащен системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой. В настоящее время дилеры предлагают поставку Kia KX1 преимущественно под заказ. Стартовая стоимость на торговых площадках начинается от 1,15 млн рублей, что делает новинку серьезным конкурентом как для отечественных моделей, так и для китайских брендов.