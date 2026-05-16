Настоящая ловушка для бедных: почему покупка подержанного Porsche Boxster обернется катастрофой

Специалисты перечислили премиальные модели до 2 млн рублей, покупка которых на вторичном рынке может обернуться для владельца моментальным финансовым крахом из-за стоимости запчастей. Об этом пишет "За рулем».

На российском вторичном рынке зафиксирована необычная ситуация: культовые модели премиального сегмента сейчас можно приобрести по цене бюджетного китайского кроссовера. Аналитики подсчитали, что имея бюджет в районе 2 млн рублей, вполне реально стать обладателем премиальной машины. Однако эксперты предупреждают, что привлекательный первоначальный ценник является лишь верхушкой айсберга, а за роскошным фасадом скрываются огромные расходы на поддержание техники в рабочем состоянии.

Специфика обслуживания Bentley, Porsche и Maserati

Специалисты детально разобрали особенности содержания популярных люксовых моделей, доступных на рынке в пределах обозначенной суммы:

Bentley Continental GT. Модели, выпущенные с 2004 по 2006 год и имеющие пробег от 150 до 200 тыс. км, легко вписываются в указанные рамки. Аппарат комплектуется мощным 6.0-литровым мотором W12 с парой турбин, выдающим 560 лошадиных сил. Главная проблема — запредельная стоимость ремонта. Стандартная процедура демонтажа силового агрегата на СТО обойдется минимум в 150 тысяч рублей, а замена всего одной пневматической стойки потребует от 50 до 80 тысяч рублей.

Porsche Boxster. Родстеры конца девяностых и начала нулевых годов снабжены оппозитными силовыми агрегатами. У этих двигателей быстро изнашиваются маслосъемные колпачки и разрушается подшипник промежуточного вала. В результате владельцу может потребоваться полная замена мотора, которая обойдется в сумму от 400 до 600 тысяч рублей.

Maserati Quattroporte. В седанах пятого поколения, сошедших с конвейера в период с 2004 по 2007 год, самым слабым узлом признана роботизированная трансмиссия DuoSelect. В условиях регулярных городских поездок комплект сцепления изнашивается уже через 20–30 тыс. км. Его обновление обойдется собственнику в 150–250 тысяч рублей, при этом у машины хватает и других технических недостатков.

Подводные камни при покупке Mercedes-Benz и Rolls-Royce

В качестве альтернативы покупатели часто рассматривают представительский немецкий или классический британский автопром, но и здесь будущих владельцев ждут серьезные разочарования.

Подержанный Mercedes-Benz S-Class любого поколения, включая кузова W140, W220 и W221, гарантированно потребует крупных денежных вливаний. У более старых экземпляров практически полностью рассыпается электрическая проводка и активно ржавеет кузовное железо. Свежие версии представительского седана страдают от частых поломок элементов ГРМ и пневматической подвески, восстановление которых стоит немалых денег.

Настоящей экзотикой за 2 млн рублей выступает Rolls-Royce Silver Spirit, произведенный в начале восьмидесятых годов. Но возраст машины превышает 40 лет, из-за чего все резиновые элементы и патрубки превратились в труху. Все запасные части приходится заказывать исключительно из-за границы, где стоимость обычного шланга исчисляется сотнями евро. По этой причине покупка старого люксового автомобиля неизбежно приведет к постоянным финансовым потерям.