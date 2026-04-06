Настоящая Пасха только с этим условием: священник раскрыл главную ошибку верующих

Того, кто посетит храм лишь для освящения куличей, нельзя назвать человеком, в полной мере пережившим Пасху, считает священник Владислав Береговой. В разговоре с REGIONS он пояснил: глубина торжества открывается только тем, кто не пропускает богослужения Страстной седмицы. Батюшка также рассказал об отношении Церкви к однократному визиту на Пасху — когда верующие приходят только ради Крестного хода и освящения угощений.

Верующий человек, побывавший на богослужениях Страстной седмицы, будет иначе переживать саму Пасху, отметил батюшка. Чтобы ощутить полноту радости от события — торжества Воскрешения распятого и убитого Господа, — необходимо сопереживать этим событиям и сострадать Христу. Глубину пасхальных торжеств в полноте сможет ощутить лишь тот, кто плакал у Его гроба, кто стоял у креста вместе с Божьей Матерью и Иоанном Богословом.

Поэтому, по словам священника, трижды благословен тот, кто берет отгул или отпуск в дни Страстной седмицы и присутствует на службах чтения 12 Страстных Евангелий, причащается в Великий четверг — в день установления Таинства Евхаристии, погребает Спасителя в Страстную пятницу, ожидает скорейшего Воскресения Христа на богослужении Великой субботы и, конечно же, присутствует на Светлой пасхальной заутрене, на ночном богослужении.

Если нет возможности сходить в храм, продолжил Береговой, можно скачать чинопоследование богослужения и почитать его по дороге домой или дома. Батюшка также допустил просмотр трансляции службы у священника-блогера или на православном телеканале, хотя это станет лишь некоторым молитвенным утешением, а не полноценной заменой личному присутствию в церкви.

Но если суета мира сего — работа, болезни, командировка — не позволяет сделать ничего из перечисленного, огорчаться не надо, подчеркнул священник. В таком случае можно покупать или готовить куличи, красить яйца, приходить в храм, кропить, освящать, молиться и радоваться. Господь, как говорится в одной известной притче, дарует тому, кто приходит в последний момент, ровно столько же, сколько и тому, кто трудился с первого часа дня.

Как отметил священнослужитель, на Пасху в храмах ждут всех верующих: постившихся и нет, молившихся на Страстной седмице и тех, кто не смог прийти на службу. Главное, чтобы сердце было открыто к радости Воскресения, а не ограничивалось лишь ритуалом освящения угощений.

