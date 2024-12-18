Настоящее побоище: в Красногорске произошло два массовых ДТП с 12 машинами

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства двух массовых ДТП с участием 12 машин в Красногорске, сообщает подмосковная полиция в своем Telegram-канале.

По информации, полученной в среду, 18 декабря, примерно в 18:35 на 22-м километре трассы М9 «Балтия» произошло столкновение пяти легковых автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. В результате один человек получил травмы и был госпитализирован.

Как пояснили в полиции, на 27-м километре этой же трассы в 2-:40 произошло аналогичное столкновение, только уже сразу семи легковых автомобилей. В послежднем случае обошлось без пострадавших.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке», — рассказали в полиции.

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