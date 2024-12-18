Женщина на иномарке сбила тигра, угрожавшего жителям поселка в Приморье

Между Врангелем и Находкой Приморского края сбили амурского тигра, который несколько недель пугал жителей поселений.

Тигра сбили на Land Cruiser Prado в Приморье вечером, 17 декабря. Хищник выбежал на дорогу прямо под колеса машины. Удар оказался сильным: полосатый хозяин приморских лесов не выжил.

Гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев подтвердил РИА Новости факт ДТП и смерть животного. По его словам, за рулем иномарки была женщина. После столкновения она сама вызвала полицию и сотрудников охотнадзора.

Тем временем Baza отмечает, что именно ставший жертвой ДТП тигр ранее бродил по ближайшим приморским поселениям и пугал жителей агрессивным поведением. Дикого зверя не получалось выгнать в лес, а отстрел запрещен: амурский тигр находится в международной Красной книге. В России осталось лишь 750 особей этого вида хищников.

Ранее сообщалось, управляющая Геополитической обсерваторией по вопросам РФ Карин Кнайсль встретила амурского тигра в нацпарке Приморья.