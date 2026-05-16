Настоящие мутанты: генетики удивили правдой о том, как появились люди со светлыми глазами

Ученые-офтальмологи раскрыли биологические механизмы, из-за которых изумрудный оттенок глаз считается одним из самых уникальных на планете. По сведениям специалистов из Американской академии офтальмологии, лишь 2% обитателей Земли обладают этим редким признаком. Примечательно, что на территории Соединенных Штатов Америки доля зеленоглазых жителей существенно превышает среднемировые показатели и достигает 9%, пишет Телеканал «Краснодар».

Эволюция человечества и открытие новых участков ДНК

Исторические данные свидетельствуют, что примерно 10 000 лет назад население планеты было исключительно кареглазым. Появление светлой палитры, включая серые, голубые и зеленые тона, стало результатом масштабных генетических мутаций в процессе расселения людей.

Современная наука полностью опровергла старую теорию о том, что за окраску человеческих глаз отвечает всего один конкретный ген. Последние детальные исследования доказали участие целой группы сложных ДНК-компонентов. В частности, ключевую роль играют следующие структуры:

Ген OCA2. Данный элемент полностью контролирует порядка 75% процессов общей пигментации тканей.

Ген HERC2. Этот участок напрямую регулирует интенсивность синтеза меланина — природного темного пигмента, определяющего итоговую насыщенность цвета радужной оболочки.

Именно из-за сложной комбинации этих биологических факторов вероятность рождения ребенка с зелеными глазами остается минимальной.