Настоятель гарнизонного храма провел молитву на атомной подлодке в Тихом океане

В акватории Тихого океана на глубине 175 метров впервые в истории соединения прошло церковное богослужение — его совершил настоятель гарнизонного храма святого апостола Андрея Первозванного протоиерей Дмитрий Апатов. Священник вышел в море вместе с экипажем атомного подводного крейсера, сообщает РАИ « КАМЧАТКА-ИНФОРМ » со ссылкой на Петропавловскую и Камчатскую епархию.

Отец Дмитрий, который также является помощником командира 25-й дивизии атомных подводных лодок по работе с верующими военнослужащими, провел богослужение в кают-компании корабля. Для этого там развернули походный иконостас. Участие в молитве приняли подводники, не задействованные в боевой вахте.

После завершения богослужения священник обошел боевые посты и окропил святой водой тех членов экипажа, кто не смог присутствовать на службе. В экипаже атомохода произошедшее назвали историческим событием.

В епархии отметили, что выход флотского священника в море с выполнением пастырских и воинских обязанностей становится доброй традицией: моряки-подводники получают духовную поддержку молитвой и пастырским словом.