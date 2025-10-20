Настоятель собора Николы Белого в Серпухове удостоен высокой церковной награды
Фото: [Пресс-служба Администрации г.о. Серпухов]
Настоятель серпуховского собора Николы Белого и руководитель Центра милосердия архимандрит Кирилл (Костиков) удостоен высокой церковной награды — ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского III степени.
Торжественная церемония награждения состоялась 19 октября при участии архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия. Награда стала признанием многолетних трудов священнослужителя по возрождению духовной жизни и восстановлению исторического храма Николы Бутки в Серпухове.
Отметим, что под руководством архимандрита Кирилла завершена реставрация собора Николы Белого, который стал не только духовным центром, но и значимым культурным объектом города. Одновременно возглавляемый им Центр милосердия организовал системную социальную работу, оказывая регулярную поддержку нуждающимся серпуховцам. Врученный орден святителя Иннокентия, являющийся одной из высших церковных наград, отражает реальный вклад священнослужителя в сохранение религиозного наследия и развитие социального служения в регионе.