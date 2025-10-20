Настоятель собора Николы Белого в Серпухове удостоен высокой церковной награды

Торжественная церемония награждения состоялась 19 октября при участии архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия. Награда стала признанием многолетних трудов священнослужителя по возрождению духовной жизни и восстановлению исторического храма Николы Бутки в Серпухове.

Отметим, что под руководством архимандрита Кирилла завершена реставрация собора Николы Белого, который стал не только духовным центром, но и значимым культурным объектом города. Одновременно возглавляемый им Центр милосердия организовал системную социальную работу, оказывая регулярную поддержку нуждающимся серпуховцам. Врученный орден святителя Иннокентия, являющийся одной из высших церковных наград, отражает реальный вклад священнослужителя в сохранение религиозного наследия и развитие социального служения в регионе.