Настойчивый мобильный мошенник позвонил своей жертве 1145 раз за семь минут

Российский оператор сотовой связи «Билайн» в ходе внутреннего расследования выявил самого настойчивого мошенника, буквально забомбардировавшего в октябре свою жертву в стремлении заставить раскошелиться через мобильный банк.

Как рассказал представитель сотовой компании Петр Алферов, мошенник за сесь минут позвонил своей жертве 1145 раз за семь минут. Но не тут-то было: специальная антифрод-система не позволила аферисту связаться с абонентом.

«Антифрод-система «Билайна» в течение октября позволила защитить от влияния телефонных мошенников более 34 тысяч абонентов. Самая долгая «атака» в октябре длилась порядка семи минут. За это время мошенник пытался дозвониться до клиента 1145 раз, но так и не смог», — рассказал он в беседе с РИА Новости.

Алферов объяснил схему дозвона абонентам со стороны мошенников. По его словам, атака обычно сопровождается автоматическим дозвоном до абонента с периодической сменой номеров. И тут в дело вступает защита мобильного оператора.