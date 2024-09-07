«Настрой боевой»: Лариса Долина высказалась о ходе дела о мошенничестве

Артистка Лариса Долина рассказала РИА Новости, как продвигается расследование дела о мошенничестве с ее квартирой. По словам звезды, она настроена «отвоевать» жилище.

По словам Долиной, ее квартирой действительно занимались опытные мошенники, которые по сути лишили ее жилплощади. Сейчас помещения под арестом, обманутые покупательница и певица не могут там жить. В исковом заявлении Долина подчеркнула, что пошла на сделку, но лишь потому, что была введена в заблуждение неизвестными.

Сейчас разбирательства продолжаются. Несмотря на то, что покупательница пытается доказать правомерность сделки ответными исками, сама артистка не намерена уступать.

«Следствие идет, следственные действия в самом разгаре. В интересах следствия ничего добавить не могу, к сожалению. Настрой боевой», — заявила артистка.

Ущерб от мошеннической схемы оценили в 200 млн рублей. После открытия уголовного дела задержали 53-летнюю Анжелу Цырульникову, пособницу курьера. В августе девушку отправили в СИЗО.

Предварительно, Долину обрабатывали мошенники по телефону с апреля по июль этого года, пока не убедили ее на сделку и переводы на якобы безопасный счет.

Ранее сообщалось, что победа в суде по делу о мошенничестве может лишить Долину 112 млн рублей.