Наталья Фриске показала квартиру Жанны спустя 10 лет после трагедии

Наталья Фриске опубликовала в своем аккаунте в социальных сетях фотографии квартиры своей старшей сестры Жанны, которая скончалась 10 лет назад. Семья решила сохранить обстановку и декор такими, какими они были при жизни скончавшейся летом 2015 года певицы.

В жилище Жанны всё пропитано её присутствием: повсюду её снимки, почётные знаки, а в гостиной и спальне — мебель, на фоне которой она снималась для журналов, показывая журналистам свой дом.

Члены семьи заботятся о квартире, поддерживают в ней порядок. Однако за прошедшие десять лет, пока не было Жанны, они не вносили никаких изменений в интерьер. Наталья обещает более подробно рассказать о том, как выглядит квартира и какой она была при жизни хозяйки. А пока они с мамой занимаются решением повседневных вопросов.

«В следующий раз обязательно проведу экскурсию… Сегодня просто не было времени, решали вопрос с показаниями приборов… Весь день был в бегах. Хочется сделать для вас подробный обзор гардероба и костюмов. Обещаю, что все будет обязательно», — написала Наталья Фриске в личном блоге.

Квартира площадью 90 квадратных метров принадлежит сыну Жанны Фриске. Семья певицы верит, что в будущем Платон сможет увидеть место, которое так любила его мама. Наталья Фриске-Копылова планирует организовать для своего племянника экскурсию по квартире сестры и продемонстрировать ему её гардероб.