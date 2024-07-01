Наталья Адигамова поделилась опытом эффективности использования земли с особыми условия на полях ПМЮФ

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова приняла участие в панельной дискуссии на полях XII Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ). Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

На повестке — эффективность использования зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), их влияние на развитие регионов, в том числе на инвестиционно-строительную сферу, а также развитие нормативно-правового регулирования в данном направлении.

«В ходе регулирования ЗОУИТ важен баланс — с одной стороны обеспечить безопасность объектов, образующих такие охранные зоны, а с другой стороны — защиту прав граждан и юридических лиц на их недвижимость. Кроме того, ЗОУИТ должны устанавливаться таким образом, чтобы это не препятствовало развитию регионов и муниципальных образований», — отметил Алексей Бутовецкий.

Насколько ЗОУИТ влияют на развитие Московской области, как ведется работа в этом направлении на территории региона и в целом об опыте Подмосковья по решению задач инвестиционного характера с учетом огромного количества ограничений в землепользовании рассказала руководитель областного имущества Наталья Адигамова.

«На территории Московской области примерно половина одного лишь из округов, а именно Серебряно-Прудского, который находится между Тульской и Рязанской областями, не является ограниченной каким-либо видом ЗОУИТа. Всего в Подмосковье 24 вида зон особых условий использования территорий, которые накладываются друг на друга», — сказала Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что очень было важно найти тот самый баланс как в части потребности инвестиционного развития субъекта, так и в части публичных интересов, сохранения той же природной среды, но при этом осуществлять определенные виды хозяйственной деятельности.