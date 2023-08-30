Наталья Квашенникова из Подольска вышла в финал конкурса «Директор года России»

С этим радостным и ответственным событием педагога поздравил глава Подольска Дмитрий Жариков. Он также отметил, что Наталья Квашенникова почти 30 лет успешно руководит одним из самых популярных учебных заведений округа и области. Ученики гимназии постоянно участвуют в различных олимпиадах, соревнованиях и почти всегда занимают призовые места. Не случайно она уже много лет входит в первую сотню областного рейтинг-листа.

«Болеем за Наталью Анатольевну всем округом и желаем удачи в дальнейших испытаниях» — подчеркивает Дмитрий Жариков.