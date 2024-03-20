Наталья Орейро тайно отправилась в тур по Карелии

«Дикий ангел» Наталья Орейро не только скрытно приехала в Россию, но и начала изучать ее красивые места. Недавно актрису заметили в ретро-поезде во время тура по Карелии, сообщает Mash.

Черные очки и шляпа, как думала Орейро, сделали ее неузнаваемой. Однако звезду 90-х легко раскусили пассажиры поезда «Рускеальский экспресс», который курирует по маршруту Сортавала — Горный парк Рускеала — Сортавала.

Очень быстро поклонники стали предпринимать попытки сфотографироваться со звездой, однако охрана не подпустила людей к актрисе.

Изначально Наталья Орейро приехала в Россию для съемок в фильме «Письмо Деду Морозу», премьера которого намечена на 2025 год. Актриса посетила Москву и Санкт-Петербург, оценив скоростной поезд «Сапсан». К слову, и там звезде аргентинского сериала не удалось остаться инкогнито.

Напомним, что в 2021 году президент Владимир Путин предоставил российское гражданство Орейро и ее сыну.

Ранее сообщалось, что Орейро удивила российских фанатов.