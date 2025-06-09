Наталья Поклонская удивила радикальной сменой имиджа

45-летняя Поклонская опубликовала в своем телеграм-канале фотографию с новой прической — длинными африканскими косами, что стало неожиданностью для подписчиков. Многие с трудом узнали женщину.

Экс-прокурор также сопроводила снимок рассказом о посещении концерта мультиинструменталиста Элизбара, известного исполнением этнической музыки. Она поздравила музыканта с днем рождения, пожелав творческих успехов. Как фанатка фолк-культуры Поклонская не могла пропустить это мероприятие.

Напомним, что Наталья Поклонская получила широкую известность в 2014 году как прокурор Крыма в период воссоединения полуострова с Россией. В последние годы она занимала должность заместителя руководителя Россотрудничества, а в 2022 году стала советником генерального прокурора России. Также завирусился в Сети мем, где пользователи называли Поклонскую прокурором «няш-мяш».

Ранее сообщалось, что Поклонская выложила фото в вышиванке и процитировала Пушкина.