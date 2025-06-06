Наталья Поклонская выложила фото в вышиванке, сопроводив его цитатой из Пушкина о свободе.

Бывший депутат и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала на своей странице в Telegram снимок, на котором она в вышиванке — традиционной славянской рубашке с вышивкой.

В подписи к фото она процитировала отрывок из пушкинской поэмы 1823 года, наполненный темами свободы, силы и борьбы. Поклонская сопроводила публикацию размышлениями о правде, культуре и роли великого поэта, противопоставив его «рифмоплетам, неспособным отличить ложь от истины».

К сожалению, Поклонская не дала разъяснений о смысле своего поста, но, по всей видимости, она приурочила его ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

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