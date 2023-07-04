Наталья Рудова показала свою фотографию в минимальном весе

Актриса, снимавшаяся в сериале «Татьянин день», вышла на связь с подписчиками, продемонстрировав свою фигуру. Правда, как пишет «Газета.ру» , это было давно, еще на съемках другого шоу.

Сейчас звезда участвует в «Выжить в Дубае». У фанатов появилась куча вопросов, на которые Рудова решила наконец ответить. Один из подписчиков признался актрисе, что он больше предпочитает другое шоу, в котором она также принимала участие, а именно – «Звезды в Африке».

Но Наталья Рудова решила, что это из-за ее внешнего вида. По словам актрисы, тогда она весила меньше на целых 7 кг. Чтобы доказать это, звезда прикрепила фото со съемок. Как стало известно, Рудова страдает расстройствами пищевого поведения и неоднократно пыталась похудеть.