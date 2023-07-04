Наташа Королева обнажила свои роскошные ноги, несмотря на возраст

Российская певица все еще замечательно выглядит. Как сообщает издание «Утро.ру» , звезда поддерживает отличную физическую форму и не стесняется показывать свою фигуру подписчикам.

Артистке стукнуло уже 50 лет, но она находится в самом расцвете сил. Сейчас она решила сделать отпуск и отдохнуть в Ессентуках. Социальные сети Королевой так и пестрят красивыми фотографиями, однако не только здешней природы.

На одном из снимков певица, сидя в белоснежном халатике, чуть приподняла его подол, из-под которого виднеются длинные и стройные ножки. Такие пикантные кадры могут говорить только об одном – отдых не прошел зря.

По мнению Королевой, здоровье – это самое главное в нашей жизни. Поэтому она не только ездит по оздоровительным санаториям, но и следит за своей формой.