Наташа Королева отомстила мужу, выставив фото с другим со своего юбилея

Совсем недавно в Москве Наташа Королева отпраздновала свой 50-летний юбилей. На праздник большого размаха приехала даже мать певицы, которая ныне находится в США. Об этом сообщает портал «Дни.ру»

Удовольствия хватило всем гостям вечера. Муж Королевой, Тарзан, отплясывал в бочке с виноградом. Однако рассматривая фотоотчеты с прошедшего дня рождения, фанаты Натали Королевой сделали интересный вывод.

Как считают некоторые сплетники, певица все еще держит обиду на измену своего мужа, Сергея Глушко. Тарзан изменил ей несколько лет тому назад, но Наташа Королева ищет любые возможности для мести супругу, чья верность встала под сомнение. Один из таких шансов выпал в этот юбилей.

Так в сети оказалось фото, на котором певица мило общается с тамадой. И по их взглядам подписчики поняли многое.