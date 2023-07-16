Наташа Королева показала свою изменившуюся до неузнаваемости мать
Фото: [©Антон Денисов/РИА Новости]
Как сообщает портал «Дни.ру», певица сейчас отдыхает в Кисловодском санатории вместе с родственницей. В кадр звезды как раз и попала омолодившаяся мама без фильтров и макияжа.
Судя по видеоролику, который Наташа Королева опубликовала в социальных сетях, 77-летняя дама совсем не выглядит на свой возраст. Более того, даже без косметики кожа пенсионерки Людмилы Порывай выглядит потрясающе разглаженной. Конечно, возникает вопрос: что послужило средством неугасающей красоты взрослой женщины?
Возможно, это была пластическая операция или просто соблюдение здорового образа жизни. К слову, если говорить о последнем, то сама Наташа Королева старается следить за фигурой, потребляя в день не более 1200 килокалорий. Мама же знаменитости, как видно по кадрам, предпочла на завтрак булочку.