Наташа Королева заявила, что сохранить свой безупречный вид ей помогает микрозелень

Певице стукнуло 50 лет, но она продолжает молодо и свежо выглядеть. Своей хитростью она поделилась за кулисами «Золотого хита», о чем сообщает портал «Дни.ру»

По словам Королевой, нужно меньше есть сладкого и мучного. А вместо них – побольше овощей и зелени. Кстати, последнее и является ее фирменной «фишкой», которую она позаимствовала у детей.

Покупается набор с микрозеленью, которую нужно выращивать на окне. Пару дней – и ее можно срезать, после чего употреблять в пищу. Как заявила певица, ее не нужно слишком много для организма, но зато в ней содержится много полезного.

Королева уже настроена на то, чтоб выделить на новой кухне отдельное место для того, чтоб продолжить выращивать такой продукт будущего.