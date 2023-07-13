НАТО планирует проверить подготовку Украины к вступлению в альянс осенью

В ноябре текущего года главы МИД НАТО планируют проверить подготовку Украины к вступлению в альянс. Подробности рассказало РИА Новости .

По словам польского лидера Анджея Дуда, сейчас Украина не смогла убедить участников альянса пригласить ее в НАТО, но Киев смог добиться утверждения пакета поддержки страны. Также страны НАТО приняли решение начать регулярную проверку на предмет готовности Украины присоединиться к альянсу. Обычно эту процедуру проводят министры иностранных дел, это и указали в документах, составленных по итогам прошедшего саммита.

Планируется, что в ноябре министры иностранных дел стран-участников НАТО встретятся для обсуждения рабочих вопросов. Польский президент надеется, что в этот же период министры смогу впервые проверить готовность Украины.