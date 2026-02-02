Нация на антидепрессантах: почему россияне не вылезают из стресса и сидят на «таблетках счастья»

Согласно последним данным Росстата, в России отмечается устойчивый рост числа граждан, обращающихся за помощью в связи с депрессивными и тревожными состояниями. Об этом пишет Коммерсантъ .

За период с 2020 по 2024 год первичная заболеваемость психическими расстройствами непсихотического спектра увеличилась более чем на пятую часть, достигнув 341,4 тысячи новых случаев. При этом статистика по тяжелым психическим заболеваниям, таким как шизофрения, остается стабильной.

Параллельно фиксируется значительный рост аптечных продаж антидепрессантов. Только за первый месяц 2026 года россияне приобрели на 18% больше упаковок таких препаратов, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что, с одной стороны, это отражает растущую нагрузку на психику, а с другой — снижение стигмы вокруг темы ментального здоровья и повышение доступности помощи. Все больше людей готовы обращаться к психологам и психотерапевтам, что также видно по увеличению числа амбулаторных консультаций. Однако специалисты указывают, что темпы роста тревожно-депрессивных расстройств в стране вызывают серьезное беспокойство и требуют внимания.

