На вьетнамском курорте Дананг разгорелся неприятный инцидент, в центре которого оказался российский турист, отдыхавший на пляже при пятизвездочном отеле. Причиной конфликта, по данным телеграм-каналов, стали две маленькие собаки породы той-пудель, которых путешественник взял с собой к морю. Наличие животных вызвало резкое недовольство у гражданина Швейцарии, который потребовал от сотрудников отеля немедленно вмешаться и удалить четвероногих с территории. Однако охрана разъяснила, что внутренние правила заведения не запрещают гостям находиться на пляже с небольшими питомцами.

Исчерпав формальный повод, конфликт быстро перерос в личную неприязнь. Как утверждается, внимание швейцарца привлекла татуировка на груди россиянина, выполненная на русском языке. В ходе завязавшейся словесной перепалки иностранец позволил себе высказывания, ставящие под сомнение право туристов определенной национальности пользоваться услугами отеля.

Реакция администрации последовала незамедлительно. Владелец гостиницы лично связался с российским гостем и принес ему искренние извинения за произошедший инцидент, подчеркнув, что подобное поведение является абсолютно недопустимым на территории его заведения. Руководство также предупредило, что в случае повторения аналогичных ситуаций виновные лица понесут соответствующее наказание. Эксперты турбизнеса отмечают, что в гостиничной сфере принципиально важно сохранять нейтралитет и обеспечивать равный уровень комфорта для всех посетителей вне зависимости от их гражданства.