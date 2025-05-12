Нацистские документы обнаружили в архивах Верховного суда Аргентины
El Litoral: в архивах Верховного суда Аргентины обнаружили нацистские документы
Фото: [El Litoral]
В процессе работ по установке системы кондиционирования в подвальном помещении сотрудники Верховного суда Аргентины обнаружили 12 деревянных ящиков с маркировкой, указывающей на их содержимое — шампанское Crillón. Об этом сообщает газета El Litoral.
В ходе работ, в частности, была найдена коллекция бумаг, среди которых были паспорта, членские билеты, записные книжки и листовки с пропагандой нацистской партии в Аргентине. По данным из судебных источников, эти материалы были созданы в 1940-х годах и прибыли в страну на корабле из Японии.
Распоряжением председателя Верховного суда документы были перемещены в специально отведённое и охраняемое место. Также была создана специальная группа, которая займется проверкой и учётом материалов. В этой работе им будет помогать Музей Холокоста в Буэнос-Айресе.
«Целью будет тщательное обследование, чтобы определить, есть ли ключевая информация о Холокосте или о присутствии нацистских иерархов в Аргентине», — пояснили представители высшего суда.
В Аргентине действовала нацистская партия, которая насчитывала примерно 12 тысяч участников. Содержимое коробки может быть полезно для исследования финансовой поддержки фашистских движений в государстве, как отмечается в статье.