Научная экспертиза МГСУ будет применена для испытания новых строительных материалов

Соглашение, подписанное на III Международном научно-практическом симпозиуме в Москве, предусматривает проведение совместных научных исследований в области дорожного, гражданского и промышленного строительства.



Первым шагом станет тестирование комплексных систем гидроизоляции промышленных и жилых зданий. Технологическое решение разработано в Научно-исследовательском центре «Газпромнефть – Битумные материалы» для сложных конструкций фундаментов. Специалисты университета проведут экспертную оценку надежности созданных решений.



Подписанное соглашение расширяет предыдущий опыт взаимодействия сторон, который включал независимые испытания материалов «Брит» в лабораториях НИУ МГСУ. Важным аспектом сотрудничества станет включение в образовательные программы практико-ориентированного компонента: теперь студенты университета смогут проходить стажировку на производственных площадках компании, что будет способствовать подготовке квалифицированных отраслевых кадров.



Директор Научно-исследовательского центра «Газпромнефть – Битумные материалы» Илья Кудряшов подчеркнул важность объединения усилий:

«Экспертиза компании и компетенции наших сотрудников позволяют разрабатывать новые продукты и технологии, реализовывать самые сложные научно-технические проекты. Вместе с тем мы открыты к диалогу и обмену опытом с ведущими отраслевыми институтами. Такая синергия дает импульс для развития фундаментальных исследований в области битумных материалов, что в итоге приводит к устойчивому развитию дорожной, аэродромной и строительной отраслей страны», — заявил Кудряшов.

Ректор НИУ МГСУ Павел Акимов, в свою очередь, отметил практическую пользу от соглашения для студентов и науки:

«Сотрудничество с одной из ведущих отраслевых компаний позволит нашим ученым и инженерам работать над актуальными технологическими задачами, а студентам — получать бесценный опыт на современных производственных площадках. Такая кооперация укрепляет связь между наукой и промышленностью и способствует внедрению инновационных разработок в инфраструктурные проекты страны», — сказал Акимов.

Рекламодатель. ООО «Газпромнефть – Битумные материалы», ИНН 6234000600



Токен креатива (erid)

2SDnjezfQPp