Муниципальная научно-практическая конференция «Имя тебе — Учитель!» состоялась в Кашире. Мероприятие провели на базе школы № 7 в рамках Года педагога и наставника.

В рамках конференции организовали работу трех секций: «Учитель — это звучит гордо», «Учительство как искусство», «Учитель — наставник, мудрец, человек».

Учащиеся восьми школ муниципалитета подготовили исследования на тему педагогической деятельности в стране. Некоторые работы посвятили учителям из Каширы, участвовавшим в Великой Отечественной войне.

С материалами конференции можно будет ознакомиться на портале Учебно-методического центра городского округа.