Научный поселок Оболенск городского округа Серпухов отметил свой полувековой юбилей

Основанный в 1975 году поселок Оболенск на сегодняшний день является ключевым центром развития биофармацевтической промышленности в Московской области.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Центральным предприятием поселка является Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии», созданный на базе Всероссийского научно-исследовательского института прикладной микробиологии.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

На территории Оболенска работают 42 предприятия. «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» обеспечивает производство более 89 препаратов, применяемых для диагностики широкого спектра заболеваний. Разработки таких компаний, как АО «Алиум», ООО «Герофарм» и «Вифитех», широко известны на всей территории России.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Празднование Дня поселка Оболенск, расположенного в Серпуховском округе Московской области, состоялось 12 июня и совпало с Днем России и полувековым юбилеем научного центра. В рамках торжеств прошли праздничные мероприятия, в том числе концерт «Подмосковные вечера», в котором приняли участие местные жители и гости поселка.