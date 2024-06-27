Научный сотрудник из Одинцово смогла приобрести собственное жилье

Программа «Социальная ипотека» помогла селекционеру из Одинцовского городского округа переехать в собственную квартиру. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Младший научный сотрудник Маргарита Марчева работает в ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» уже больше пяти лет. Обладательница сертификата выводит новые сорта лука и чеснока. Она рассказала, что на создание одного гибрида традиционными методами селекции требуется более 15 лет, в лаборатории с помощью биотехнологических методов процесс можно ускорить в два раза.

Маргарита жила в общежитии от научного центра. Узнав от коллег, как они решили свои жилищные проблемы благодаря региональным мерам поддержки, она решила последовать их примеру.