Научный сотрудник из Подольска купил квартиру в рамках программы соципотеки

В Подольске научный сотрудник Петр Отраднов смог купить квартиру благодаря участию в программе социальной ипотеки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Отраднов на протяжении семи лет трудится в Федеральном исследовательском центре животноводства — ВИЖ им. академика Л. К. Эрнста. Сначала он жил с родителями, потом — в общежитии, затем начал арендовать жилье.

О программе соципотеки Отраднов узнал от руководителя лаборатории и подал заявку на участие. В результате он приобрел двухкомнатную квартиру. При выборе жилья специалист уделял особое внимание шаговой доступности от работы в Дубровицах и наличию инфраструктуры.

«Свою мечту я воплотил в реальность», — поделился Отраднов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно не снижать темпы расселения аварийного жилья в регионе.