Научный сотрудник из Серпухова переехала в собственную «трешку» по программе «Социальная ипотека»

Лейла Иминова, научный сотрудник из городского округа Серпухов, смогла приобрести собственную трехкомнатную квартиру благодаря участию в региональной программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Известно, что Лейла работает в ООО НПО «ЭКО ОЙЛ СЕРВИС», а ее рабочий стаж составляет уже девять лет. Она отмечает, что с каждым годом становится все интереснее, ведь ее профессия дает возможность постоянно открывать новые горизонты.

«Я мечтала о науке с детства. Всегда переживала за экологию, основная идея была помочь ей восстанавливаться, защитить природу. У меня трое детей хочется, чтобы они жили на здоровой планете», — говорит он.

Подчеркнем, что ранее семья Иминовых жила в съемной квартире. Узнав о жилищной программе региона от научного руководителя, Лейла решила принять участие. По ее словам, это стало решением всех проблем. Они уже даже переехали в собственную квартиру.