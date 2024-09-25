Научный журнал «Dubna Journal of Natural Sciences» Университета «Дубна» ищет талантливых авторов

В Государственном Университете «Дубна» в год 30-летия учреждения запустили журнал Dubna Journal of Natural Sciences, в котором собираются освещать научные увлекательные темы по ряду специальностей.

Статьи и информационные сообщения будут публиковаться в современном университетском издании по таким специальностям как:

- 1.3.2. Приборы и методы экспериментальной физики;

- 1.3.15. Физика атомных ядер и элементарных частиц, физика высоких энергий;

- 1.3.18. Физика пучков заряженных частиц и ускорительная техника;

- 1.4.1. Неорганическая химия;

- 1.4.2. Аналитическая химия;

- 1.4.4. Физическая химия;

- 1.6.9. Геофизика;

- 1.6.16. Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия;

- 1.6.21. Геоэкология.

Новое научное издание находится в поисках талантливых авторов. Поучаствовать в развитии журнала приглашают в том числе коллег и партнеров. Желающим достаточно написать материал на выбранную тематику и отправить на почту: voropay@uni-dubna.ru.

Контактное лицо: декан факультета естественных и инженерных наук Александр Николаевич Воропай.