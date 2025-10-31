Наука шагнула вперед: ученые изучают, как клетки крови могут «транспортировать» лекарства

Ученые из НИЯУ МИФИ и Университета Оулу (Финляндия) разработали новый метод изучения клеток крови, который может применяться для адресной доставки лекарственных средств. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, передает Реальное Время.

В работе использовали оптический лазерный пинцет, фазовую и электронную микроскопию. Лазерный пинцет позволяет моделировать взаимодействие клеток крови в условиях, недоступных обычным методам, и измерять влияние наночастиц на поведение эритроцитов.

Результаты исследования важны для разработки новых методов лечения, включая иммунотерапию, а также для создания искусственной крови. Ученые изучают, как наночастицы могут использоваться для транспортировки лекарств клетками крови.

В дальнейшем исследователи планируют изучить влияние аллергенов, токсичных веществ, наноматериалов и электромагнитного излучения на клетки крови. Также будут изучены эффекты различных заболеваний и патологий.

