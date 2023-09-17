«Наведут порчу»: выяснилось, почему нельзя выкладывать фото детей в соцсетях

Соцсети многих людей пестрят сценами их личной жизни. Фото в бикини на пляже, домашние фото, фото с любимым. Некоторые особенно любят выкладывать своих детей.

На этот счет у эзотериков есть четкое мнение — детские фотографии выкладывать нельзя, а собственные нужно защищать.

Ясновидящая Виолетта Полякова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему безобидное желание поделится кадрами из своей жизни может быть очень опасным. По ее словам, черные маги чаще всего работают с фотографиями, а в наш век цифровизации навести порчу стало гораздо проще.

«У почти каждого человека есть завистники, недоброжелатели, соперники. А еще существуют маги, которые могут взять абсолютно любые фото для отработки своих далеко не безобидных практик», — заявила Полякова.

Фото, по ее словам, это носитель информации, энергетики человека. Защитить малыша можно с помощью техники «третий глаз». Для этого нужно лишь поставить зеленкой точку на так называемый журавлик — маленькую красную точку на затылке у ребенка, пояснила Полякова.

Взрослым же запрещено делать фотографии с помощью зеркала, добавила эксперт.

«Зеркало — это тоже магический атрибут. Если такая фотография попадет к магу, то он сможет провернуть любой ритуал, который повлияет на человека. Нельзя фотографировать глаза. Это тоже очень серьезно. Маги работают именно через глаза», — предупредила ясновидящая.

Полякова посоветовала надевать черные очки или фотографироваться издалека. А чтобы не сглазили, порекомендовала носить зеркальный кулон, который в момент фотографирования нужно перевернуть. Это простое действие защитит от любого магического воздействия.

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