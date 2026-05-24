«Навигатор повел в пропасть»: анализ с помощью ИИ показал, что Усольцевы не заблудились, а попали в смертельную ловушку

Новые данные, полученные с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, заставили по-новому взглянуть на исчезновение семьи Усольцевых. Как пишет aif.ru , анализ сотен гигабайтов открытых источников показал, что они не просто заблудились, а могли стать жертвами критической ошибки навигатора, который повел их в пропасть.

По информации издания, участок в районе урочища Буратинка представляет собой зону со сложным наложением текстур, где наблюдается феномен так называемого «визуального сглаживания». Алгоритм интерполяции данных при переходе от одного спутникового снимка к другому ошибочно интерпретирует каменные осыпи — курумники — как сплошные пологие поверхности. На экране смартфона местность выглядит вполне проходимой, тогда как на деле скрывает глубокие расщелины между валунами, сверху присыпанные снегом или заваленные ветками.

Кроме того, при низком заряде устройства или работе в офлайн-режиме погрешность GPS-позиционирования может возрастать до 50 метров. На экране гаджета это отображается как продолжение безопасного пути, хотя на самом деле тропа обрывается. Автор расследования полагает, что именно навигатор завел семью в ловушку, и это объясняет тот факт, что за восемь месяцев ни один дрон не обнаружил ярких пятен одежды: люди могут находиться в «вертикальном плену» ниже уровня земли. Тем временем пятеро спасателей уже выехали в район исчезновения и по заявке следователей прочесывают определенные участки местности в окрестностях деревни Кутурчин.