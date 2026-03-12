«Навязывание поста искажает душу»: владыка Марк раскрыл главный принцип Великого поста

Великий пост — время не только гастрономических ограничений, но и духовного роста. Однако, как объяснил митрополит Рязанский и Михайловский Марк, далеко не все обязаны соблюдать пост в полной мере.

Как пишет «Царьград» со ссылкой на священнослужителя, к каждому человеку нужен взвешенный подход, учитывающий его жизненные обстоятельства на время поста.

Особое внимание владыка обратил на ситуацию в семьях, где один из супругов не является верующим. Нельзя заставлять мужа или жену поститься против воли — это не только бесполезно, но и вредно для души. Желание соблюдать пост должно исходить от сердца, а не от принуждения.

То же касается больных и немощных людей. Заставлять их строго поститься недопустимо. Митрополит Марк напомнил, что навязывание поста может исказить душу человека и отдалить его от Бога.

Важно помнить, что любовь к ближнему всегда должна быть превыше любых правил и ограничений. В случае конфликта между постом и необходимостью проявить любовь, заботу и понимание к окружающим, выбирать нужно именно любовь.

