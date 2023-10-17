Наводнение в Приморском крае увеличило кормовую базу таежных животных

Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на слова замминистра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Алексей Суровый вспомнил об августовском наводнении и прокомментировал его, говоря о последствиях. Как оказалось, стихийное бедствие не повлияло на таежный корм. Что касается фермеров и нанесенного им ущерба – все тоже не так плохо. Например, для диких животных. Ведь оставленная на затопленных полях кукуруза «будет съедена копытными».

А, как известно, численность оленей и кабанов влияет на жизнь амурского тигра, который занесен в красную книгу. Ведь именно дикие копытные являются основным пропитанием для него.

Напомним, что в Приморье практически весь август шли достаточно сильные дожди, из-за чего и возникло крупное наводнение. Сельское хозяйство, в числе других сфер человеческой жизни, получило сильнейший урон.