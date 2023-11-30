Назарбаев признался о наличии у него второй жены

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев официально признался в том, что у него есть вторая жена и два сына, которых она ему родила.

В книге воспоминаний «Моя жизнь» 83-летний политик рассказал об отношениях с Асель Исабаевой.

Впервые он увидел девушку, когда та была среди встречающих правительственную делегация в Талдыкоргане. Позже Исабаева выиграла Гран-при на конкурсе «Мисс Казахстан», после чего Назарбаев отыскал запомнившуюся ему с первого взгляда девушку.

Они заключили брак по мусульманскому обычаю, у четы родились два сына – Тауман (2005 г.р.) и Байкен (2008 г.р.). Назарбаев рассказал о втором браке своей первой супруге Саре, с которой они поженились в 1962 году, и трем своим дочерям.