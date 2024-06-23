Назван безопасный объем употребления клубники во избежание отравления

Клубника является уникальной ягодой, обладающей множеством полезных свойств для здоровья человека. Она богата витаминами С, К и прочими питательными веществами, вроде фолиевой кислоты, марганца и калия. Тем не менее у нее имеется определенная доза, допустимая для организма человека. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что для выбора сладкой клубники необходимо обратить внимание на ряд основных признаков: она должна иметь ярко-красный цвет, интенсивный фруктовый аромат, упругой, но не жесткой.

Отмечается, что также стоит помнить о том, что большие ягоды обычно имеют меньше вкуса, чем средние или маленькие, следует избегать ягод с высохшими или пожелтевшими черенками. Кроме того, предпочтительнее покупать клубнику местную, поскольку она чаще всего будет свежей и сладкой, так как не подвергалась длительному транспортированию.