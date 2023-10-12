Назван лидирующий город по скорости интернета

Назван российский город с самой высокой скоростью интернета – это Краснодар. Об этом сообщили специалисты из «Дом.ру», которые предполагают, что данный всплеск можно связать с ростом популярности удаленной работы. Их слова передает издание РИА Новости .

Сообщается, что средняя скорость подключения в Краснодаре составляет более 240 мегабит в секунду. Специалисты сообщили, что в сравнении с 2022 годом, всплеск скорости составил 160%, и по предсказаниям специалистов, он будет расти.

После Краснодара стоит Ростов-на-Дону, средняя скорость интернета в котором, составляет около 180 Мбит/с. Третьим местом стоит Санкт-Петербург – в северной столице скорость интернета около 178 Мбит/с.

На втором месте расположился Ростов-на-Дону со средней скоростью интернета в 179 Мбит/с. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург- средняя скорость интернета здесь составляет 177,8 Мбит/с.

Сообщается, что в этом году был виден прирост по средней скорости интернета в российских городах. Уточняется, что в сравнении с прошлым годом, средний прирост составил около 20 Мбит/с.