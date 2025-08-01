Назван неочевидный побочный эффект от «уколов стройности»

Профессор Анча Баранова в беседе с KP.RU рассказала о неочевидной проблеме инъекций для похудения, которые становятся все популярнее в России.

Как пояснила Анча Баранова, вся проблема не в самих препаратах, а в том, что для многих людей еда остается основным источником удовольствия. Когда из рациона исчезают любимые блюда, будь то благодаря уколам или диете, человек лишается привычного способа получать положительные эмоции.

«Депрессия на фоне приема таких лекарств может начаться», — отметила профессор.

Современные препараты действительно помогают бороться с ожирением, но эксперты предостерегают от излишних ожиданий. Как и в случае с диетами или спортом, после прекращения курса инъекций вес может вернуться. Поддержание результата требует постоянных усилий, будь то прием лекарств, изменение пищевых привычек или физическая активность.

Баранова подчеркнула, что важно не просто снизить вес, но и найти новые источники радости, не связанные с едой. Без внутренней мотивации и комплексного подхода к изменению образа жизни даже самые эффективные препараты не обеспечат долгосрочного результата.

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