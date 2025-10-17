Названы способы приготовления тыквы для сохранения максимальной пользы

Кандидат фармацевтических наук Игорь Сокольский в беседе с aif.ru назвал запекание оптимальным способом приготовления тыквы для сохранения ее полезных свойств.

Осенний сезон тыквы открывает возможности для витаминизации организма, но сохранность полезных веществ напрямую зависит от способа приготовления. Сокольский подтверждает: способ приготовления напрямую влияет на то, сколько витаминов останется в готовом блюде.

Научный подход выделяет три оптимальных метода обработки оранжевого овоща, напомнил эксперт. Запекание при температуре до 180°C признано чемпионом по сохранности нутриентов — термостойкие бета-каротин и витамин Е практически не разрушаются, а естественные сахара карамелизуются, усиливая вкус без добавления подсластителей.

Сырая мякоть сохраняет полный комплекс витаминов, включая неустойчивый к нагреванию витамин С — ее можно натирать в салаты или использовать для смузи. Варка и паровая обработка обеспечивают максимальное усвоение клетчатки и минералов, что особенно ценно для детского и диетического питания.

Специалист рекомендует отказаться от жарки в пользу запекания с минимальным количеством масла. Сырую тыкву можно использовать для витаминных коктейлей, а для супов-пюре выбирать щадящее приготовление на пару.

Ранее сообщалось, что тыквенные семечки сочетают в себе целый комплекс полезных свойств. Об этом подробно рассказал врач.